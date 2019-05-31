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İzka’dan ’ya 300 milyon liralık İzkaport

İzka’dan Bayraklı’ya 300 milyon liralık İzkaport
Adını ve Karşıyaka'dan alan ve genelinde 20 bin konut üreten İzka İnşaat, 'da 300 milyon lira yatırımla İzkaport'u hayata geçiriyor. Kentin her noktasına ulaşım kolaylığı sağlayan konumu ve deniz manzarasıyla öne çıkan proje, 144 daireden oluşuyor. Yeni nesil bir konut projesi olarak tasarlanan İzkaport, 2020'de tamamlanacak. İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Azat Yeşil, 'ın yapımı devam eden bir diğer projesinin de olduğunu belirterek, yüzde 70'i satılan bu projenin hem oturum hem de yatırım amacıyla konut almak isteyenlerin ilgisini çektiğini söyledi.

2020'DE TESLİM
Park Yaşam Santorini projesiyle Santorini Adası'nı İzmir'e getirdiklerini ifade eden Yeşil, "Merkeze yakın ve yemyeşil konumu, farklı mimariyle insanları şehir stresinden uzaklaştıran Park Yaşam Santorini, doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam ve güvenli bir site hayatı sunuyor" şeklinde konuştu. Yeşil, Park Yaşam Santorini'nin de 2020 yılında teslim edileceğini sözlerine ekledi.

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