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Su faturası kıdem tazminatını artırır! İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

Apartman görevlilerinin haklarını bilmeyen site yöneticileri sürprizle karşılaşıyor ve mahkemelerde davaları kaybediyor. Normal şartlarda kıdem tazminatı, son alınan brüt ücret ve düzenli ödemelerin toplamından oluşan giydirilmiş rakamın çalışılan süre ile çarpımı sonucu ortaya çıkıyor. Apartman görevlilerinde ise oturdukları evin kirası ile su-elektrik parası bile tazminata ilave ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem apartman görevlilerinin kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

31.05.2019 07:53 - Son Güncelleme: 31.05.2019 08:14
Su faturası kıdem tazminatını artırır! İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

Çalışma hayatını belirleyen kurallar bazı meslekler için farklılıklar gösteriliyor. Bu mesleklerden birisi de apartman görevlileri. Türkiye'de şehirlerdeki nüfus arttıkça site ve apartman hayatı da yaygınlaşmaya başladı.

Su faturası kıdem tazminatını artırır! İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

Site yönetimleri profesyonel şirketlere yaptırılıyor olsa da 'kapıcı' diye bildiğimiz apartman görevlileri artık en küçük konutlarda bile bulunuyor.

Su faturası kıdem tazminatını artırır! İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

HESAPLAR DEĞİŞİYOR
Apartman görevlileri diğer çalışanlar gibi sigortalı olsalar da bazı farklı uygulamaları bulunuyor. Bunlardan ilki asgari ücret hesabında karşımıza çıkıyor. Kapıcıların asgari ücret miktarı gelir ve damga vergisinden muaf tutuluyor.

Su faturası kıdem tazminatını artırır! İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

Böylece diğer çalışanlardan daha yüksek asgari ücret alıyorlar. Bu yıl diğer çalışanlar 2.020,90 lira net asgari ücret alırken, kapıcılarda bu rakam 2.174,64 liraya ulaşıyor.

Su faturası kıdem tazminatını artırır! İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

Tabii kapıcılara sağlanan avantajlar sadece vergilerle sınırlı değil. Kıdem tazminatında giydirilmiş ücretleri hesaplanırken diğer çalışanlara göre farklı avantajlara sahipler. Bu ayrıntıları bilmeyen site yöneticileri, apartman görevlilerini işten çıkartırken ya da tazminatlarını öderken sürprizle karşılaşıyor ve mahkemelerde davaları kaybediyor.

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