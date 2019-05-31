Su faturası kıdem tazminatını artırır! İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...
Apartman görevlilerinin haklarını bilmeyen site yöneticileri sürprizle karşılaşıyor ve mahkemelerde davaları kaybediyor. Normal şartlarda kıdem tazminatı, son alınan brüt ücret ve düzenli ödemelerin toplamından oluşan giydirilmiş rakamın çalışılan süre ile çarpımı sonucu ortaya çıkıyor. Apartman görevlilerinde ise oturdukları evin kirası ile su-elektrik parası bile tazminata ilave ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem apartman görevlilerinin kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
31.05.2019 07:53
- Son Güncelleme: 31.05.2019 08:14
Tabii kapıcılara sağlanan avantajlar sadece vergilerle sınırlı değil. Kıdem tazminatında giydirilmiş ücretleri hesaplanırken diğer çalışanlara göre farklı avantajlara sahipler. Bu ayrıntıları bilmeyen site yöneticileri, apartman görevlilerini işten çıkartırken ya da tazminatlarını öderken sürprizle karşılaşıyor ve mahkemelerde davaları kaybediyor.
DİĞER GALERİLER