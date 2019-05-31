Su faturası kıdem tazminatını artırır! İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

Tabii kapıcılara sağlanan avantajlar sadece vergilerle sınırlı değil. Kıdem tazminatında giydirilmiş ücretleri hesaplanırken diğer çalışanlara göre farklı avantajlara sahipler. Bu ayrıntıları bilmeyen site yöneticileri, apartman görevlilerini işten çıkartırken ya da tazminatlarını öderken sürprizle karşılaşıyor ve mahkemelerde davaları kaybediyor.