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Bu meslekler paraya para demiyor! İşte yüksek maaşla işe girebileceğiniz meslekler

Yüksek maaşlı bir iş milyonlarca insan için belki de en mühim kriterlerin başında geliyor. Birçok insan mutlu olabileceği bir meslek sahibi olmanın yanı sıra, geçimini rahatça sağlayabileceği meslek dallarına öncelik veriyor. Peki günümüzde hangi meslekler daha yüksek maaş alıyor? En yüksek maaşla işe girilebilecek meslekler neler?

GOBankingRates yüksek maaşla işe giriş yapılabilecek meslekleri sıraladı.

31.05.2019 07:12 - Son Güncelleme: 31.05.2019 07:12
Bu meslekler paraya para demiyor! İşte yüksek maaşla işe girebileceğiniz meslekler

GOBankingRates araştırmasında gösteriyor ki en çok mühendisler yüksek maaşla işe başlayabiliyor. Ayrıca teknolojinin gelişimiyle bilişim sektöründen birçok meslek de listede. İlk sırada da bakın hangisi var...

Bu meslekler paraya para demiyor! İşte yüksek maaşla işe girebileceğiniz meslekler

20. Çevre Mühendisleri

2018 ortalama ödeme (Dolar): 87,620

Bu meslekler paraya para demiyor! İşte yüksek maaşla işe girebileceğiniz meslekler

19. Biyomedikal Mühendisler

2018 ortalama ödeme (Dolar): 88,550

Bu meslekler paraya para demiyor! İşte yüksek maaşla işe girebileceğiniz meslekler

18.Bilgisayar Sistemleri Analistleri

2018 ortalama ödeme (Dolar): 88,740

Bu meslekler paraya para demiyor! İşte yüksek maaşla işe girebileceğiniz meslekler

17. Sağlık ve Güvenlik Mühendisleri

2018 ortalama ödeme (Dolar): 89,130

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