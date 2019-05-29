Her bayram olduğu gibi bu bayramda da çalışmak zorunda kalacak 100 binlerce vatandaş bulunuyor. İşin devamlılığı için bu gerekiyor. Ancak İş Kanunu, bayramda izin yapmayıp çalışanları ücret açısından gözetiyor. İşçilerin de en çok merak ettiği konu bu. Peki ne kadar ödenir? Ödenecek ücret, İş Kanunu'nun 47'nci maddesinde düzenlenmiş durumda. Yasaya göre; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayana o günün ücreti ödeniyor. Tatil yapmayarak çalışanlara ise çalışılan her gün için bir günlük ek ücret (yevmiye) ödenmek zorunda. Peki Bayramda çalışana çift yevmiye verilecek mi? Bayramda çalışana ne kadar yevmiye verilecek! İşte şartlar