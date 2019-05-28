9 günlük bayram tatili hangi gün başlıyor? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonlanmasına çok az bir süre kaldı. Müslüman aleminin bir ay boyunca nefsine hükmedip Allah rızası için oruç tuttuğu mübarek Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı heycanla bekleniyor. Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Peki, 9 günlük bayram tatili hangi gün başlıyor? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte Ramazan Bayramı tatili ile ilgili merak edilenler...

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

En çok merak edilen konulardan biri de bayram tatilinin hangi gün başlayacağı oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.