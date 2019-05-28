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  • 29.05.2019 07:25
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 07:25

Son dakika: 'nın kararı 'de yayımlandı! Yeni kuruldu

Son dakika... cılık Düzenleme ve , 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

'de yeni bir kurulmasına ve onay verdi.

'de yayımlanan karara göre, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akınbulunuyor. Kurulan banka kalkınma ve yatırım bankası olarak hizmet verecek.

Bankanın adı ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

YATIRIM BANKASI NEDİR?
Yatırım bankacılığı devlet ya da kamu şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlar. Kredi sağlamak için ise yatırım bankası menkul kıymet ihraç ederek kaynak oluşturur. Bu şekilde fonlamayı gerçekleştirirler.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

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