Banka kredi dosya masrafı geri alma şartları nedir? Banka kredisi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler! Yargıtay, davacıların icra takibinde bulunmasının, bankalarca alınan kredi kullandırım masraflarının iadesi için 10 yıl olarak belirlenen zaman aşımını durduracağına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da yaşayan tüketicinin, bir bankadan 26 Mayıs 2005'te kullandığı kredi nedeniyle alınan 400 liralık masrafın iadesi için Ankara 17. İcra Müdürlüğüne yaptığı başvuru üzerine 11 Ağustos 2014'te icra takibi başlatıldı. Yargıtay Kararı gereğince bankaların sebepsiz aldıkları dosya masrafları, talep edilmesi halinde iade ediliyor. Dosya masrafının iade talebi için öncelikle, ne kadar masraf kesildiğinin dökümü bankadan alınıyor.