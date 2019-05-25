Bakan Albayrak duyurmuştu! İş adamlarından çağrı geldi: Özel bankalar da katılsın

Hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ile tarım alanlarına 30 milyar liralık kaynak sağlayacak İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi'ne tam destek veren iş dünyası temsilcileri, bununla birlikte kamu bankalarını finansman sağlama konusunda yalnız bırakan özel bankaları da eleştirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, İş adamları, özel bankaların da Türkiye ekonomisini canlandıracak bu pakette taşın altına elini koyması çağrısında bulundu. Milli katma değeri artıracak söz konusu paketin, Sanayi Bakanlığının stratejik ürün teşvikleriyle örtüştüğüne de dikkat çeken iş adamları, İVME'nin piyasalarda etkisinin yıl sonu gelmeden hissedilmesini bekliyor.

İVME PAKETİ DOĞRU HEDEF

İVME Finansman Paketi'ni yerinde ve doğru bulduklarını ifade eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bunun yanında finansman konusunda özel bankaların taşın altına elini koymamalarını eleştirdi. Avdagiç, "Önümüzdeki dönemde özel bankaların bu protokole katılmalarını da ümit ediyoruz" dedi. Avdagiç ayrıca, şunları ifade etti: "Bu paketi, firmaların, katma değerini milli katma değere dönüştürmede önemli buluyoruz."

MİLLİ POLİTİKALARDA ROL OYNAYACAK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İVME Paketi'nin Türkiye'nin özgün milli tekno-ekonomi politikasını belirlemede rol oynayacağını aktardı. Kaan, "Başta ara mal olmak üzere; stratejik olarak belirlenen sektörler ve bu sektörlerin alt kırılımlarına ilişkin üretimin teşvik edilecek olması, cari açığımızın kalıcı bir şekilde düşürülmesi ve uzun vadede cari fazla verilebilmesi noktasında, ciddiyetle takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, şöyle dedi: "Paket, özellikle son dönemde yatırım, istihdam ve üretim atağında etkin rol oynayacak firmalarımızın ihtiyaç duyduğu finansman açısından bir nevi can suyu olacak."

PİYASALARA GÜÇ KATACAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "30 milyar liralık finansman aktarılacak olan üç ana faaliyet alanında dönüşüm sağlamak üzere açıklanan bu paketle, ekonominin yapısı güçlendirilirken, istihdam ve ihracat artışı gerçekleşecektir" şeklinde konuştu. Baran, paketin etkilerinin yıl sonu gelmeden piyasalarda hissedilmesini beklediklerini de belirtti.

SEÇİLEN SEKTÖRLER DOĞRU

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, söz konusu desteklere ilişkin "Kategorik olarak yeni finansman paketi doğru sektörlere yönlendirilmiş görünmektedir" ifadesini kullandı. Özdebir ayrıca, paketin yöntem olarak doğru olduğunu; bununla birlikte uygulamanın da önem taşıdığını belirtti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise, şunları dile getirdi: "Yerli ihracat noktasında stratejik ürünler üzerine Sanayi Bakanlığımızın teşvikleri ile örtüşen bu paket, yüksek büyüme yüksek cari açık olgusunu yıkacaktır. Üretimde zamanla ithalata bağımlılığı azaltacak ve büyümede cari açık kader olmaktan çıkacaktır."

İVME'deki tarım alanına yönelik kredi paketiyle hem gıda enflasyonunun dengelenmesi hem de cari açığın azaltılması hedefleniyor. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, 30 milyar liralık bu kredi paketinin en önemli hedeflerinden birinin tarım sektörü olduğunu belirtti. Kiraz, bu alanda "Seracılık", "Soya, mısır, ayçiçeği üretimi", "Hayvancılık-yem bitkisi üretimi" ve "Birlikte Ekipman Paketi"nden oluşan 4 başlığın yer aldığını, paketi genel anlamda olumlu bulduklarını söyledi. Paketle desteklenen endüstri bitkilerinde dışa bağımlılığın yüksek olduğuna dikkati çeken Kiraz, "Cari açığın azaltılması için bu endüstri bitkilerinin üretiminin artması gerekiyor" dedi. Kiraz, bu ürünlerde üretimin artması ve kredi paketinin amacına ulaşması için 5 milyon hektarlık sulanabilir tarım alanının artması gerektiğini de dile getirdi.