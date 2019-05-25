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  • 25.05.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 09:41

da son durum: s ve ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları

kuru şu dakikalarda ne kadar? Dolar ABD imalat PMI verisinin Çin ile ticaret geriliminin dünyanın en büyük ekonomisine zarar vererek doların güvenli liman özelliğini etkileyeceği endişelerini kuvvetlendirmesiyle iki yılın zirvesinden geriledi. Bugün ve , kaç TL oldu? İşte s güncel döviz kurları...

Dolar/TL ne kadar? Dünkü kapanışta dolar en düşük 6.0641 lira ve en yüksek 6.1290 lirayı gördükten sonra, 6.08 - 6.09 lira aralığında, euro en düşük 6.7896 lira ve en yüksek 6.8583 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında sterlin ise en düşük 7.6779 lira ve en yüksek 7.7691 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,0763
Satış: 6,0779

EURO
Alış: 6,8062
Satış: 6,8231

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