Bakan Albayrak açıkladı: 30 milyarlık cansuyu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi'ni açıkladı. 3 ana faaliyet alanına 3 kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık finansman sağlayacak paket; yerli ve milli üretimi destekleyerek stratejik alanlarda dış ticaret açığını aşağı çekecek. Kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın katılımı ile açıklanan İVME Finansman Paketi hakkında bir sunum yapan Bakan Albayrak, tüketimden ve ithalattan ziyade, ihracata dayalı, katma değerli, teknolojik ürün üretimini önceleyen bir modeli benimseyeceklerini ifade etti. Paketle birlikte 3 ana faaliyet alanı olarak, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarımın belirlendiğini belirten Albayrak, hammadde ve ara malı üretimi ile makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere, 150 milyon liraya kadar yatırım kredisi sağlanacağını ve bunun yanı sıra, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere, 30 milyon liraya kadar işletme kredisi verileceğini dile getirdi.
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