Huawei rest çekti

HUAWEI kurucusu Ren Zhengfei, ABD'nin Google ve Android'le başlattığı savaştan çekinmediklerini açıkladı. Zhengfei, "ABD hükümeti, bu operasyonu 90 gün erteledi. Hamleleri önemsemiyoruz. Hiçbir rakibimiz önümüzdeki 2-3 yılda 5G'de bizi yakalayamaz" dedi. Zhengfei, kızı Wanzhou'nun ABD tarafından tutuklanmasından sonra daha da sertleşti.
- Ekonomi
- 22.05.2019
- Gazete
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