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kurucusu , 'nin ve 'le başlattığı savaştan çekinmediklerini açıkladı. Zhengfei, kızının rehin tutulmasından sonra da geri adım atmadı.

Huawei rest çekti
HUAWEI kurucusu , 'nin ve 'le başlattığı savaştan çekinmediklerini açıkladı. Zhengfei, "ABD hükümeti, bu operasyonu 90 gün erteledi. Hamleleri önemsemiyoruz. Hiçbir rakibimiz önümüzdeki 2-3 yılda 5G'de bizi yakalayamaz" dedi. Zhengfei, kızı Wanzhou'nun ABD tarafından tutuklanmasından sonra daha da sertleşti.

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