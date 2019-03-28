Spekülatöre ağır ceza yolda Cuma günü kur üzerinde yapılan operasyon, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın hamleleri ile püskürtülürken; spekülatöre ağır cezalar yolda.

Cuma günü kur üzerinde yapılan operasyon, ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın hamleleri ile püskürtülürken; spekülatöre ağır cezalar yolda. Yaşanan süreci anlatan bir bankacı, önceki gün akşam itibariyle Türk Lirası'nda açığa satış yapan bankaların ikinci günde de açıklarını kapatmadıklarını ve temerrüde düştüklerini ifade etti. Merkez Bankası ve BDDK'nın kararlı duruşunun altını çizen bankacı isim, "Türk Lirası'na karşı aldıkları bu pozisyonu 3'üncü günde de sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Geçici, hatta kalıcı olarak ödeme sistemlerinden çıkarılma ile karşı karşıya kalabilirler. Citibank, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi uluslararası bankaların adı geçiyor" dedi. Öte yandan dolar Türk Lirası karşısında 2 gündür devam düşüşünü 3'üncü güne taşıdı. Dolar 5.30'lar seviyesine kadar geriledi.