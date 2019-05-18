Rüzgar nedeniyle hava ulaşımında yaşanan aksamayla ilgili sosyal medyada komplo teorileri üretildi. DHMİ konuya açıklık getirdi.



"HAVACILIK EMNİYETİNE UYGUN HAREKET EDİLDİ"

Açıklamada dün meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle havacılık emniyetine uygun olarak hareket edildiği vurgulanırken, IST ve İSG'de 10 uçağın başka meydanlara indiği belirtildi.

Konuya ilişkin olarak DHMİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hava koşulları nedeniyle 17.05.2019 günü İstanbul'daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakların başka illerdeki havalimanlarına yönlendirildiğine dair bazı medya organlarında yayınlanan haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür.

HAVACILIĞIN EN ÖNEMLİ İLKESİDİR

Havacılığın en önemli ilkesi uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması olup tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz meteorolojik koşulların bulunduğu zaman dilimlerinde bu koşulların sağlanması amacıyla gerekli tedbirler hızla hayata geçirilmektedir.

Bu kapsamda İstanbul hava sahasında beklenen, içerisindeki yatay ve dikine şiddetli hava akımları, türbülans, düşük görüş şartları, buzlanma gibi hava aracının uçuşunu imkansız hale getiren ve pilotlar tarafından katil bulut olarak adlandırılan cb bulutları, özellikle 1.500 feet altında iniş /kalkış hattında hava araçlarının kaza kırımına yol açmaktadır.

ZORUNLULUK ARZ ETTİ

Bu nedenle söz konusu cb bulutlarının oluştuğu tüm hava sahalarında hava trafiğinin bekletilmesi, kalkışların durdurulması ya da gerektiği durumlarda trafiklerin başka meydanlara yönlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir.

SABİHA'DA DA AYNI ÖNLEM ALINDI

Söz konusu hava olayının yaşanacağı saatlerde sadece İstanbul Havalimanı'nda değil tüm İstanbul hava sahasında uçuş can ve mal emniyetinin sağlanmasını teminen önlemler alınmıştır. Bu doğrultuda İstanbul Havalimanı'nda 468 seferden sadece 8'si, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 94 seferden sadece 2'si divert edilerek başka havalimanlarına yönlendirilmiştir.

Bu süreçte Kuruluşumuz personelinin özverili çalışmaları sayesinde hiçbir emniyetsizlik yaşanmamıştır."

"DİNLEYEN KİM"

Gazeteci Nevşin Mengü, dün yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşi bilenler istanbul Havalimanı'nın yapıldığı yerin hiç uygun olmadığını defalarca söyledi ama dinleyen kim!" ifadesini kullanmıştı.

HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEMİŞTİ

Birleşik Krallık ve Avrupa'nın yeni havalimanını kıskandığını söyleyen Straw "Bence İngilizler, Türkiye'de bu kadar büyük bir havalimanı inşa etmek için gerekli boş arazinin bulunmasından dolayı bir hayli kıskaçlık içindedir. Çünkü Londra'da havalimanı kapasitesi konusunda yoğun tartışmalar var. Burası yerleşimin çok yoğun olduğu bir bölge. Ayrıca yeşil kuşak diye adlandırdığımız bölgede inşaat yapılmasını önlemeye yönelik katı kurallarımız var" demişti. Londra'daki yeni havalimanı fikrinden söz eden Straw "Bu yeşil kuşak Londra ve diğer büyük şehirlerin etrafındaki bir bölge. Bu zorlu bir tartışma oldu. Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pist yapılması gerekiyor ve bu çok uzun yıllar alacak. Yeni bir havalimanı inşa etmek herhalde hayal olur bizim için. Yine de Türk hükümetini bu açıdan kutlarım. Ayrıca çok iyi bir bağlantı oldu bu havalimanı" ifadelerini kullanmıştı.