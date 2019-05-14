Dünya turizminin devlerini bir araya getiren 'World Tourism Forum' bu yıl 23-25 Mayıs tarihlerinde Angola'da gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı'yla İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı.

YILLARDIR TARTIŞILIYOR

Birleşik Krallık ve Avrupa'nın yeni havalimanını kıskandığını söyleyen Straw "Bence İngilizler, Türkiye'de bu kadar büyük bir havalimanı inşa etmek için gerekli boş arazinin bulunmasından dolayı bir hayli kıskaçlık içindedir. Çünkü Londra'da havalimanı kapasitesi konusunda yoğun tartışmalar var. Burası yerleşimin çok yoğun olduğu bir bölge. Ayrıca yeşil kuşak diye adlandırdığımız bölgede inşaat yapılmasını önlemeye yönelik katı kurallarımız var" dedi.

Londra'daki yeni havalimanı fikrinden söz eden Straw "Bu yeşil kuşak Londra ve diğer büyük şehirlerin etrafındaki bir bölge. Bu zorlu bir tartışma oldu. Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pist yapılması gerekiyor ve bu çok uzun yıllar alacak. Yeni bir havalimanı inşa etmek herhalde hayal olur bizim için. Yine de Türk hükümetini bu açıdan kutlarım. Ayrıca çok iyi bir bağlantı oldu bu havalimanı" dedi.

THY'NİN DE PAYI VAR

Straw, bu başarıda THY'nin de payı olduğunu ifade etti. Straw "THY'yi de tebrik etmek gerekir. Çünkü THY göreceli olarak çok daha küçük bir havayoluydu daha öncelerde. Şimdi dünyanın en başarılı havayolları şirketlerinden biri oldu" dedi. Straw, 3 gün sürecek World Tourism Forum'da konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye'nin 100'e yakın iş insanından oluşan heyetle katılacağı forum, Jack Straw'ın yanı sıra Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel gibi çok sayıda ülkeden önemli uluslararası konuşmacıları ağırlayacak.

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw

ALMAN BASININDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA ÖVGÜ

Alman gazeteleri, tam faaliyete geçen İstanbul Havalimanı ile ilgili halen açılamayan Berlin Havalimanı'nı karşılaştırdı. Haberleri karşılaştıran DW Türkçe, Alman gazetelerinin ortak haberinin Türk havacılığının 'büyük göçünün başarılı olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı'nın inşa sürecini Berlin'in yeni havalimanı ile karşılaştıran Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki "İstanbul havalanıyor" başlıklı yorum, Türkiye ve Çin'in yakın gelecekte bir havacılık yarışına gireceğini öngörüyor:

"Şunun kabul edilmesi gerekiyor: İstanbul, Berlin'in başaramadığını başardı. Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni havalimanının faaliyete başlama süreci halihazırda birkaç kez ertelenmişti. Ancak havalimanı, beş yıldan kısa bir zaman alan inşa sürecinin ardından artık faal. Bunun karşısında, Berlin'in havalimanının inşaatı muhtemelen ancak 2020 ya da 2021'de bitecek. Yani planlanan tarihten 10 yıl sonra. İlk açılış törenindense 14 yıl sonra. Ama bu karşılaştırma pek de yerinde değil. Otokratik ülkelerde inşaat projelerini hayata geçirmek elbette daha kolay. Bunu yakında üçüncü havalimanı açılacak olan Pekin'de de görüyoruz. Türkiye ve Çin yakında dünyanın en hareketli havaalanına sahip olmak için yarışacak."

OSMANLI UÇUŞ HAYALİ

"Osmanlı uçuş hayali" başlıklı Süddeutsche Zeitung yorumundaysa, yeni havalimanının laik Türkiye'den bir çeşit uzaklaşmayı sembolize ettiği değerlendirmesinde bulunuluyor:

"Mimari yapılar zamanın ruhunu taşır. Eski İstanbul Atatürk Havalimanı'nın seküler Türkiye Cumhuriyeti'nin bir çeşit anıtı niteliğinde olması yalnızca isminden kaynaklanmıyordu. Yapı, net çizgilerle belli bir modernite tekniğini de simgeliyordu. Kentin yeni mega havalimanı ise bunun karşısında, kontrol kulesini İngiliz bir mimar tasarlamış olmasına rağmen, büyük oranda şarkın motiflerini ölçü alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının Türkiye'yi küresel bir marka haline getirmesini istediğini söylemişti. Bu yeni Osmanlı hayalinin rekorlara, Dubai ve Londra'yı geride bırakacak bir havacılık merkezine ihtiyacı var. Bu yapı için doğanın önemli bir kısmı kurban edildi, iklim ve içme suyuna ilişkin tehlike uyarıları görmezden gelindi. Bu umursamazlık siyasetinin faturası ağır olabilir."