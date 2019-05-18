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  • 18.05.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 16:38

Çalışmalar tamamlandı! Yeni para birimi geliyor

Batı üyesi ülkeler arasında ortak para birimi kullanılmasına yönelik taslak çalışma tamamlandı. Ortak para sisteminin 2020'de üye ülke devlet başkanları tarafından onaylanması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandı! Yeni para birimi geliyor

Ortak para birimi komisyon başkanı Jean-Claude Brou, gazetecilere yaptığı açıklamada, üye ülkeler arasında ortak para birimine geçilmesi amacıyla hazırlanan taslak çalışma üzerine haziranda geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi.

Brou, "Toplantıya üye ülkelerin merkez bankası yöneticileri, ekonomi ve finans bakanlarıyla bölgede faaliyet gösteren önde gelen firmalar katılacak." ifadelerini kullanan Brou, ortak parabiriminin ortak pazar ve rahat seyahat açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

2020'DE ONAYLANMASI BEKLENİYOR
Ortak para sisteminin 2020'de üye ülke devlet başkanları tarafından onaylanması bekleniyor.

Batı (ECOWAS), 1975'te 15 ülkesi tarafından bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmek amacıyla kuruldu. Üyeleri arasında , Senegal, Nijer, Mali, Liberya, , Togo, Gine, Gine Bissau, Gana, Gambiya, Fildişi Sahili, Cabo Verde, ve Benin bulunuyor.

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