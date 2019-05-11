İstanbul Havalimanı’na ABD’den tam not

İstanbul Havalimanı, İngiltere ve Kanada tarafından yapılan güvenlik incelemelerinin ardından ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından da denetlendi. 9 kişilik TSA ekibi, 5 günlük denetimleri sırasında havalimanın tüm yolcu, personel, bagaj ve araçların güvenlik kontrolleri ile kargo, posta, ikram ve uçak güvenlik prosedürlerini baştan sonra inceledi. TSA ekipleri, işini son derece iyi yapan bir ekiple karşılaştıklarını belirterek, tüm paydaşların iletişim, koordinasyon ve uyum içinde çalışmasından çok etkilendiklerini, güvenli bir hava ulaşımı ve seyahat emniyeti için İstanbul Havalimanı'nda en iyi örnekleri gördüklerini ifade etti.
CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR
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