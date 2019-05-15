İstanbul'un 39 ilçesinde icradan yarı fiyatına satılık konut var. İcraburada.com sitesinde yer alan şartnamelere bakıldığında, farklı özelliklere sahip toplam 410 konut, 50 bin liradan başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Esenyurt'ta 70 metrekare 2+1 doğalgazlı daire 67 bin 500 liradan açık artırma ile satışa çıkarken, hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Kağıthane'deki 35 metrekare 1+1 daire 75 bin liradan, Bayrampaşa'da 55 metrekare 2+1 daire 90 bin liradan, Esenler'de 52 metrekare 2+1 daire 70 bin liradan, Beylikdüzü'nde 65 metrekare 3+1 daire 55 bin liradan yeni sahibini bekliyor. Mecidiyeköy, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer ve Beykoz gibi ilçelerdeki lüks ve farklı özellikleri olan konutların fiyatları ise milyon liraları buluyor.
3.200 KONUT SATIŞTA
İcraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, icradan çok uygun fiyata konut sahibi olunabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Türkiye genelinde an itibari ile toplam 3 bin 20 adet konut icradan satışa çıkmak üzere şartnameleri hazırlanmış ve ihalenin yapılacağı tarihi bekliyor. Bu konutların 410 adedi İstanbul'da satışa çıkmış durumda. Bu, mega şehirde 410 kişinin yarı fiyatına ev sahibi olması demektir. Fiyatlara baktığımızda ise 50 bin liradan başlayan ve milyon liralara varan, her kesime uygun konutun bulunabileceğini söyleyebiliriz."
3.200 KONUT SATIŞTA
İcraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, icradan çok uygun fiyata konut sahibi olunabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Türkiye genelinde an itibari ile toplam 3 bin 20 adet konut icradan satışa çıkmak üzere şartnameleri hazırlanmış ve ihalenin yapılacağı tarihi bekliyor. Bu konutların 410 adedi İstanbul'da satışa çıkmış durumda. Bu, mega şehirde 410 kişinin yarı fiyatına ev sahibi olması demektir. Fiyatlara baktığımızda ise 50 bin liradan başlayan ve milyon liralara varan, her kesime uygun konutun bulunabileceğini söyleyebiliriz."
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