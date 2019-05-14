Dev paket açılıyor

Hükümet; yatırımcıdan ihracatçıya, sanayiciden esnafa kadar tüm kesimlerin elini rahatlatan reformları hızla yaşama geçiriyor. Binlerce imalatçı, ihracatçı firmanın gözü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Mayıs, Haziran ayında açıklanacağını söylediği 3 kamu bankası tarafından hazırlanan pakete çevrildi. Hükümet, imalat sanayiinde yaklaşık 135 milyar dolarlık (810 milyar lira) ara malı ithalatını oluşturan 40'ın üzerinde kritik ürüne destek sağlarken, model fabrikalar kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Kamu bankalarınca açıklanacak kredi paketinde bu alanlarda yatırım yapan firmalara da öncelik tanınacak. Ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilecek. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları desteklenecek.
Hazal ATEŞ
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