Bakan Albayrak: 2 ayda 520 bin kişi işe yerleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Cari açıktaki hızlı düşüşe değinen Albayrak, "Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz" diye konuştu. İstihdamın daha da artacağı döneme girildiğini dile getiren Albayrak, "Sadece Mart ve Nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda" dedi. Türkiye ekonomisinin emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Albayrak, "Bahçeleri herkes görür ancak kanalizasyonun maliyeti çok daha büyüktür, önemi büyüktür. Son 8-10 ayda çok önemli altyapı düzenlemeleri adımları attık. Dış faktörlerin ekonomiye etkisini minimize edecek adımlar attık. Türkiye ekonomisi emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı. Enflasyon ve istihdamda başta olmak üzere dünyayı ilgilendiren travmatik bir şey yaşanmadığı sürece Türkiye'nin çok daha etkili, dengeli mikro ve makro anlamda olumlu bir dönem yaşayacağını belirten Albayrak, 2020-2021'in daha iyi olacağını, 2018'in etkilerinin minimize edileceği çok daha iyi sürece girileceğini kaydetti. Türkiye'nin 4 yıldan fazla bir süre seçimsiz bir döneme girdiğinin altını çizen Albayrak, "Hızlı adımların atılacağı bir dönem olacak" dedi.
'AKDENİZ KİMSENİN GÖLÜ DEĞİL'
Bakan Albayrak, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimini "Doğu Akdeniz Türkiye için çok önemli. Akdeniz kimsenin gölü değil. Enerji ve savunma planımıza kimse karışamaz" sözleriyle değerlendirdi. Albayrak "Kendi altyapımız, gemimizle, Fatih gemimiz devreye girdi, şimdi Yavuz da devreye girecek. 2020'lerin Türkiye'sinde bilimsel gerçeklikle de söylüyorum, Türkiye enerji aramacılığında, petrol ve gaz noktasında sevinçli haberler duyacak" ifadesini kullandı.
EMEKLİLİKTE YENİ SİSTEM
Kıdem tazminatı reformunu bu yıl içinde gerçekleştireceklerini belirten Albayrak, "Amacımız tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
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