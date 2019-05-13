Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mayıs 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 393,95 lira, satış fiyatı ise 403,79 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 246,16 lira, satış fiyatı ise 246,24 liradan işlem görüyor. Son bir haftadır yükseliş trendinde hareket eden altın fiyatları Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası düşüşe geçti. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Mayıs 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 393,95 lira, satış fiyatı ise 403,79 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı ise 246,16 lira, satış fiyatı ise 246,24 liradan işlem görüyor.

13 MAYIS KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Altın fiyatları hem birikim hem yatırım için ilgilenilen bir alan olarak dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? (13 MAYIS PAZARTESİ)

Gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türü olan gram altın bugün 247,51 TL'den alınırken, 247,54 TL'den satılıyor. Gram altın dünkü kapanışta yüzde 2,44 azalışla 251,90 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (13 MAYIS PAZARTESİ)

Çeyrek altın fiyatları konusunda bireylerin araştırmaları sürerken yaklaşan düğünler öncesi altın alımı da arttı. Çeyrek altın bugün 402,05 TL'den alınırken 411,18 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? (13 MAYIS PAZARTESİ)

Yarım altın fiyatları konusunda da vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Yarım altın da birikim tercihi olarak sunulan altın çeşitlerinden. Yarım altın bugün 801,60 TL'den alınırken, 822,37 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR? (13 MAYIS PAZARTESİ)

Tam altın fiyatları 13 Mayıs Pazar günü 1.658,47 TL'den alınırken 1.700,07 TL'den satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

143,23

143,35

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

183,44

183,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

229,17

229,36

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDİR?

Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Belki aklınızda hemen düğünler veya büyük annelerimizin yastık altında sakladığı çil çil altınlar canlanıyor olabilir. Ama bunlar sadece gözümüzle gördüğümüz olaylardır. Oysaki uçakların camlarından, astronotların kıyafetlerine kadar birçok alanda altın kullanılmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına ve öneme sahip olan altın, ülke ekonomilerinin gücü hakkında da bilgi verir. Finansal sistem içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan altın, merkez bankalarının gözbebeğidir ve uyguladıkları politikaların gücünün bir kısmı sahip oldukları rezervlerden gelmektedir. Bir yatırımcı için de güvenilir bir limandır. Kısaca altın birçok alanda kullanılmaktadır ve vazgeçilemez bir metaldir.

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.