Dolar 13 Mayıs son dakika! Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 14 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar/TL, 6,10 civarında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL dün gün içinde 6,13'e kadar yükselse de gün sonunda yeniden 6,10'un altına çekilmişti. Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ve kamu bankalarının döviz satışlarının ardından kur 5,95'lere kadar gerilemişti. Euro/TL de 6,83'ün üzerinde işlem görüyor.

