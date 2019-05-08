Üniversiteliye 2 bin 425 TL

Üniversiteli gençler, bu yaz toplum yararına çalışıp, cep harçlığı elde edebilecek. İŞKUR'un yeni programına göre; üniversite öğrencileri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Lisans ve önlisans öğrencilerinin katılabileceği programlar, 'doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni ile kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi' gibi toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda olacak. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 lira ödenecek. Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlanmayan günler için bir ödeme yapılmayacak. 12 hafta boyunca 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira harçlık elde edebilecek.
- Ekonomi
- 08.05.2019
- Gazete
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