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  • 02.05.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 16:47

: 'ndan yeni swap hamlesi

haberine göre Türkiye Cumhuriyet (TCMB) bünyesinde TL karşılığı altın swap piyasası açılacak. TCMB swap işleminde bankalardan altın alıp yerine TL sağlayacak. TL karşılığı swap işlemleri 6 Mayıs'ta başlayacak.

Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi

bünyesinde Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine 6 Mayıs'ta başlayacak.

Bankacıların Reuters'a verdiği bilgiye göre TCMB ilgili bilgiyi bankalara yazılı olarak iletti.

Bankacıların bilgiye göre işlemler 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek ancak resmi tatil dönemlerinde vadenin farklılaşması da mümkün olacak.

Öte yandan ilgili yazıya göre işlem limiti 100 ton olarak belirlendi. Merkez Bankası konu hakkında Reuters'ın sorusuna henüz yanıt vermedi.

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