Merkez Bankası bünyesinde Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine 6 Mayıs'ta başlayacak.

Bankacıların Reuters'a verdiği bilgiye göre TCMB ilgili bilgiyi bankalara yazılı olarak iletti.

Bankacıların bilgiye göre işlemler 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek ancak resmi tatil dönemlerinde vadenin farklılaşması da mümkün olacak.

Öte yandan ilgili yazıya göre işlem limiti 100 ton olarak belirlendi. Merkez Bankası konu hakkında Reuters'ın sorusuna henüz yanıt vermedi.