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  • 04.05.2019 08:18
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 08:18

oranı Nisan ayı TEFE TÜFE ne oldu? 2019 ne kadar oldu?

2019 Nisan oranı son dakika ne kadar oldu? TEFE TÜFE ne oldu? TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamları 2019! 2019 Nisan ayı enflasyon rakamları bugün itibari ile belli oluyor.! Vatandaşlar ise enflasyon rakamlarını araştırmaya başladı. Peki Nisan 2019 enflasyon rakamları nedir? Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre, Nisan ayında tüketici fiyatları beklentinin altında geldi ve aylık yüzde 1,69, yıllık yüzde 19,50'ye geriledi.

Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Nisan ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,69 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 19,50'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından enflasyon oranları ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki Nisan enflasyon oranı son dakika ne kadar oldu? Enflasyon oranı Nisan ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu?

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