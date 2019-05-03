Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Nisan ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,69 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 19,50'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından enflasyon oranları ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki Nisan enflasyon oranı son dakika ne kadar oldu? Enflasyon oranı Nisan ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu?