4 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar saat 07:10 itibari ile güne 5.9682/ 5.9691 seviyesinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

4 MAYIS DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

Hafta içinde 5,9850'ye kadar yükselen dolar/TL 6 lira seviyesinin altında dengelendi. Dolar/TL bankalararası piyasada 5,97 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar bugün nisan ayı enflasyon rakamlarını ve ABD tarımdışı istihdam verisini takip edecek. ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler yakından takip edilirken, İstanbul seçimlerine ilişkin beklenen YSK kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

DOLARDA FED HAREKETLİLİĞİ

Dolar/TL, hafta başından bu yana sıkıştığı 5.90 - 6.00 arasındaki dar banttaki hareketini sürdürüyor. TCMB PPK toplantısından sonra kur 5.95 üzerine çıkmıştı. Dün Fed'in kararı öncesi 5.94'lerde olan dolar kuru, Fed Başkanı Powell'ın açıklamasıyla yükselen dolar endeksine bağlı olarak 5.96 üzerine çıktı. 2 Mayıs günü dolar 5.9660 TL'den başlayıp 5.98 üzerini gördü

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun faizleri sabit tutmasına rağmen ek sıkılaştırma ifadesini çıkarmasıyla 5.85 üzerine yükselmişti. Başkan Murat Çetinkaya'nın Enflasyon Raporu sunumunda çıkarılan ifade yerine konan cümlenin gerekirse 'döngüsel sıkılaştırma' anlamına gelebileceğini söylemesine rağmen kurda geri bir hareket olmadı.

TCMB'nin döviz rezervleri üzerine bir süredir yapılan spekülasyonun da beklentiyi karşılamamasıyla dolar kuru, dünkü Fed kararı öncesi 5.95'in biraz altındaki dalgalanmasını sürdürdü.

Olası bir faiz indirimine yönelik söylemlerin izlendiği Fed toplantısında beklenen olmadı. Enflasyonun yüzde 2 altında seyrettiğini belirten Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) aldığı kararla IOER faizlerini 5 baz puan düşürerek Fed'in politika faiziyle uyumlu hale getirdi ve dolar bir süre değer kaybetti.