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  • 03.05.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:11

Son dakika: Nisan ayı rakamı açıklandı

Son dakika... Nisan ayında TÜFE yüzde 1,69 arttı. Yıllık yüzde 19,50'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu herkesin merakla beklediği verisini açıkladı. tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre enflasyon yüzde 1,69 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 19,50'ye geriledi. Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1.03 artış göstererek yıllık bazda yüzde 19,71 olmuştu.

YIL SONU TAHMİNİ
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16.13 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 14.50, en yüksek yüzde 19.70 oldu.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2.33) göre, bir önceki ay yüzde 19.71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.25'e yükseleceği hesaplanıyor.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1.03 artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 19,71 olmuştu.

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