Türkiye İstatistik Kurumu herkesin merakla beklediği enflasyon verisini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine göre enflasyon yüzde 1,69 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 19,50'ye geriledi. Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1.03 artış göstererek yıllık bazda yüzde 19,71 olmuştu.

YIL SONU TAHMİNİ

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16.13 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 14.50, en yüksek yüzde 19.70 oldu.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2.33) göre, bir önceki ay yüzde 19.71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.25'e yükseleceği hesaplanıyor.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1.03 artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 19,71 olmuştu.