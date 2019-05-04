Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.05.2019 08:14
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 11:01

kira artış oranı ne kadar oldu?

Hem ev sahiplerini ilgilendiren, hem de kiracıları ilgilendiren kira artış oranları açıklandı. 2019 yılının na ait kira artış oranları belli oldu. Buna göre; kiralarda yüzde 19,39 zam yapılabilecek.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Bugün 3 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması aynı zamanda kira zam oranı olarak uygulanacak. Yeni Borçlar Kanunu kapsamında getirilen sınırlama ile ev sahibi kendi kararına göre kira bedeline zam yapamıyor.

2019 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

2019 yılının Mayıs ayına ait kira artış oranları belli oldu. Buna göre; kiralarda yüzde 19,39 zam yapılabilecek. Mayıs ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar için bugün enflasyon rakamları açıklandı.

YÜZDE 19,39'LUK ARTIŞ

TÜİK verilerine göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti.

BİN LİRALIK EVLER İÇİN ARTIŞ 1.193 LİRA OLDU

Eğer kiracı 1.000 lira ödeme yapıyorsa, yeni zam bedeli ile birlikte 1.193 lira ödeme yapacak.i.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri