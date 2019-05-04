Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Bugün 3 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması aynı zamanda Mayıs ayı kira zam oranı olarak uygulanacak. Yeni Borçlar Kanunu kapsamında getirilen sınırlama ile ev sahibi kendi kararına göre kira bedeline zam yapamıyor.

2019 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

2019 yılının Mayıs ayına ait kira artış oranları belli oldu. Buna göre; kiralarda yüzde 19,39 zam yapılabilecek. Mayıs ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar için bugün enflasyon rakamları açıklandı.

YÜZDE 19,39'LUK ARTIŞ

TÜİK verilerine göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti.

BİN LİRALIK EVLER İÇİN ARTIŞ 1.193 LİRA OLDU

Eğer kiracı 1.000 lira ödeme yapıyorsa, yeni zam bedeli ile birlikte 1.193 lira ödeme yapacak.i.