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  • 03.05.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 10:20

81 ile talimat! mazan'da göz açtırılmayacak

mazanda gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak.

Bakanlık'tan 81 ile 'Ramazan' talimatı

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya dair şunları söyledi:

"Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, tüketimi artacak ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimlere ağırlık vereceğiz. Özellikle toplu iftaralanları, üretim yerleri ve 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaları içeren paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinin denetimi konusunda, 81 il müdürlüğümüze talimat verdik"

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