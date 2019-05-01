Ramazan pidesi 3 TL

Ramazan ayına sayılı gün kala, pide fiyatları açıklanmaya başladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına artan maliyetlerin yansıdığını söyledi. Geçen yıl kilogram fiyatı 7.3 lira olan Ramazan pidesi fiyatının illere göre yüzde 12-16 artışla bu sene için azami 8.5 lirayı geçmemek üzere belirlendiğini aktaran Balcı, "Yumurtalı pidemizin kilosu 10 lirayı geçmeyecek" dedi.