Delik deşik halde terk edilen maden ocakları ıslah edilerek, 42 ay gibi rekor sürede yapılan İstanbul Havalimanı'nın birinci kısmı tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. 31 Ekim 2018'de ilk seferin yapıldığı havalimanını, gerçekleştirilen 20 bin 300 uçuşla 3 milyon yolcu kullandı. Türk sivil havacılığının; iki hangar ve küçük bir meydanla ilk adımlarını attığı Atatürk Havalimanı'nda başlayan öyküsü, dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'na dönüştü.





ZAFER ANITI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı'nın geçmişi 2005 yılına uzanıyor. Başbakan olduğu dönemde İstanbul'a iki havalimanın yeterli olmadığını gören Erdoğan, Avrupa yakasında bir üçüncüsünün inşa edilmesi gerektiğini 2005 yılında dile getirmişti. Yeni havalimanın hayata geçirilme süreci ise 2011 yılında 'Vizyon 2023' hedeflerinin açıklanmasıyla hızlandı. Havalimanının yapımı için 3 Mayıs 2013'te yapılan ihalenin ardından hazırlıklar başladı. Havalimanın inşa edilmesi ve 25 yıl süreyle işletilmesi ihalesini İGA yatırımcılarının oluşturduğu Kalyon- Cengiz-Mapa-Limak-Kolin Ortak Girişim Grubu 22.152 milyar euro+KDV'lik teklifi ile kazandı. 7 Haziran 2014'te ise temel atma töreni dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Erdoğan bu tarihi günde yaptığı konuşmasında, "Bugün biz sadece bir havalimanı değil aslında Zafer Anıtı inşa ediyoruz" diyerek projenin büyüklüğüne dikkat çekmişti.



29 EKİM'DE TARİHİ AÇILIŞ

Pek çok alanda ilkleri barındıran havalimanının inşaatının dünya ölçeğinde minimum 8 yıl, ortalama 10-12 yıl sürmesi öngörülüyordu. Ancak bu projenin ilk etabının birinci kısmı için yer tesliminin yapıldığı 1 Mayıs 2015'ten itibaren 42 ay gibi rekor sürede tamamlandı. Havalimanın ilk etabının birinci kısmı, Cumhuriyet'in 95'inci yılında 29 Ekim 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındı. Dünyanın dört bir yanından gelen 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katıldığı tören, dünyada geniş yer buldu. Açılışta yaptığı konuşmada havalimanın isminin de İstanbul olacağını açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda eğitimden sağlığa, sağlıktan ulaşıma her alanda dev yatırımlar yaparak kendisini geleceğe hazırladığının altını çizerek, havacılık alanında kat edilen yolu ise şu sözlere açıklamıştı: "Ülkemizdeki havalimanlarının sayısı göreve geldiğimizde 26'ydı. 30 ilave yaparak sayıyı 56'ya çıkardık. Projeleri devam edenler buna ilave edildiğinde bu rakam 64'e çıkacak. Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısını 60'tan 316'ya, uçulan ülke sayısını 50'den 122 ye, büyük gövdeli uçak sayısını 162'den 506'ya çıkardık. Tüm bu atılımlar sayesinde havacılık sektörümüzün cirosu 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir."

Cevdet ÖZDEMİR



İLK SEFER ANKARA'YA

Açılışın ardından Türk Hava Yolları, yeni üssünden ilk uçuşunu 31 Ekim 2018'de TK 2124 sefer sayılı uçağıyla Ankara'ya yaptı. Uçağın kalkış talimatını ise lale figürlü kuleden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan vermişti. İlk tarifeli dış hat seferi ise TK978 sefer sayısıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya yapıldı.





ÖDÜLLÜ KULE

Pininfarina ve AECOM tarafından tasarlanan 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi, lale figüründen esinlenilerek tasarlandı. Kule 2016 Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.





BÜYÜK GÖÇ ATATÜRK

Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na geçiş kademeli yapıldı. Türk Hava Yolları'nın 'Büyük Taşınması' 5-6 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşti. 45 saat sürmesi planlanan taşınma 33 saat gibi rekor bir sürede sıfır hata ile tamamlanarak adeta Türkiye'nin lojistik zaferine dönüştü.



225 BİN KİŞİYE İŞ

İstanbul Havalimanı, başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. En çok aranan personellerin başında; mağazalar ve yiyecek içecek hizmetleriyle ilgili satış danışmanları geliyor.



27 BİN EĞİTİM VERİLDİ

Hazırlık ve havalimanı transferi olarak adlandırılan ORAT sürecinde çalışanlara 27 bin 522 adet sınıf eğitimi, 28 bin 225 adet saha eğitimi verildi. Binlerce kişinin katıldığı denemelerde havalimanı sistemleri test edildi.



İLK İNİŞ ERDOĞAN'DAN

21 Haziran 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan, 'TC-ANK' adlı uçak Gaziantep'ten kalkış yaptıktan sonra saat 20.30'da havalimanına ilk resmi inişi yaptı.



17 BİN SEFER YAPILDI

İstanbul Havalimanı'nı, büyük taşınma sonrası 22 Nisan'a kadar, gerçekleştirilen 16 bin 898 uçak seferle 2 milyon 574 bin 81 yolcu kullandı.



200 MİLYON YOLCU

Toplam 4 etapta tamamlanacak.

İlk etapta; 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası, 2 bağımsız paralel pistten, taksi yolları, apron-terminal binaları, hava trafik, haberleşme ve meteoroloji sistemleri ile diğer hizmet binaları faaliyete geçti. Birinci etabın ikinci aşaması inşaatı devam 3'üncü bağımsız pistin devreye girmesi ile tamamlanacak.

İlerleyen etaplarda ek terminal binaları ve pistlerle yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak. Tüm fazları tamamlandığında her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun toplam 6 bağımsız pisti olacak, 350'den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak.

Dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük terminal binasının çatısı ise Mimar Sinan'dan esinlenilerek yapıldı. 1.4 milyon metrekarelik terminal binası 8 adet Ankara Esenboğa Havalimanı'na tekabül ederken, havalimanında kullanılan 640 bin ton çelikle 80 adet Eyfel Kulesi inşa edilebiliyor.



60 ÜLKE DESTİNASYON

İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın bölgedeki en büyük merkez haline geleceğini belirterek, "Türkiye üreten Doğu ve tüketen Batı arasında stratejik konuma sahip. Havalimanının bulunduğu bölgeden 3 saat uzaklıkta 60 ülke ve 130 destinasyon bulunuyor. 1 milyar 500 bin yolcu bu ülkelerden diledikleri her yere ulaşabilecek" dedi.