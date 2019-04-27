Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Para zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Söz konusu hakların bazıları yolluk, cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası ve süt parası... Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar