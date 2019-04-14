için ülkemizde çok sayıda destek var. Bu desteklerden biri de doğum yardımı. Devlet, her anneye çalışsın çalışmasın doğum yardımı adı altında ödeme yapılıyor. Devlet bu destekle annelere her çocuk başına ayrı ayrı para ödüyor.itibaren Türk vatandaşlarına ve 'Mavi Kart' sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinsedoğum yardımı yapılıyor.