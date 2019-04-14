Anneler için ülkemizde çok sayıda destek var. Bu desteklerden biri de doğum yardımı. Devlet, her anneye çalışsın çalışmasın doğum yardımı adı altında ödeme yapılıyor. Devlet bu destekle annelere her çocuk başına ayrı ayrı para ödüyor. 15 Mayıs 2015'ten itibaren Türk vatandaşlarına ve 'Mavi Kart' sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira doğum yardımı yapılıyor.
- Ekonomi
- 14.04.2019
- Gazete
Anneye bin 300 TL! Her anneye doğum yardımı veriliyor...
Çalışsın çalışmasın her anneye doğum yardımı veriliyor. Başvuran anneler her çocuk için ayrı para alıyor. 3 çocuk sahibi olana bin 300 irla ödeniyor.
Anneler için ülkemizde çok sayıda destek var. Bu desteklerden biri de doğum yardımı. Devlet, her anneye çalışsın çalışmasın doğum yardımı adı altında ödeme yapılıyor. Devlet bu destekle annelere her çocuk başına ayrı ayrı para ödüyor. 15 Mayıs 2015'ten itibaren Türk vatandaşlarına ve 'Mavi Kart' sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira doğum yardımı yapılıyor.
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