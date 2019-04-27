Kredi limitinizi düşürmek istediğinizde banka, 'sigorta poliçesi' adı altında kesinti yapamaz. Hesabınızda kesinti yapıldığını gördüğünüzde ise hemen tüketici hakem heyetine başvurun. Paranızı kaptırmayın. Türkiye'de milyonlarca kredi kartı kullanıcı, kredi kartlarından kesilen kart aidatlarından şikayetçi... Ancak Kredi kart aidatları, bankayı mahkemeye vermeden basit bir Kredi Kartı Aidatı İade dilekçesi ile geri alınabiliyor. Kredi kartı aidatları hesap işletim ücreti ve dosya masrafı gibi nedenlerden dolayı kesilmektedir. Banaklar bazında düşündüğünüzde müşterilerinden bir yıl içerisinde 3 milyar TL civarında kredi kullanım aidatı almaktadırlar.

Hemen başvurun paranızı iade alın!

Bankalar, tüketiciden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BBDK) yönetmeliğinde yer alan fiyatlar dışında herhangi bir ücret alamaz. Alınacak bütün ücretlerde de tüketicinin onayının olması zorunlu. Buna rağmen bazı bankaların son dönemlerde tüketicinin de bilgisi olmadan yönetmelikteki ücretler dışında kesintiler yaptığı belirtiliyor. En son olay Kahramanmaraş'ta yaşandı.

SİGORTA POLİÇESİ

Onikişubat ilçesinde yaşayan S.B. maaş hesabı olan bankadaki 8 bin liralık kredili mevduat hesabının (KMH) limitinin 5 bin liraya düşürülmesini istedi. Banka, tüketicinin kredili mevduat hesabını 5 bin liraya indirdi. S.B. daha sonra banka hesaplarını incelediğinde, kendisinin bilgisi olmadan kredili mevduat hesabından 'sigorta poliçesi' adı altında 106.31 liranın kesildiğini fark etti.

TÜKETİCİYE İADE

İlçe Hakem Heyeti'ne müracaat eden S.B, kendisine bilgi verilmeden ferdi kaza sigortası yapılarak poliçesi düzenlendiğini belirtti. Talebin yerinde olduğu kanaatine varan hakem heyeti, bankanın kestiği sigorta ücretinin iadesini kararlaştırdı. Bankanın hakem heyetinin kararı üzerine hesaptan kesilen 106.31 lirayı iade ettiği öğrenildi.

Bankaların Müşteri Numaraları

Ziraat Bankası 444 00 00,İş Bankası 444 02 02,Akbank 444 25 25,Yapı-Kredi 444 0 444,Finansbank 444 0 900,Bank Asya 444 1 500,Garanti Bankası 444 0 333,Halkbank 444 0 400,Vakıfbank 444 0 724,Türkiye Finans 444 2 444,Albaraka Türk 444 5 666,TEB 444 0 666 Kaynak: Kredi Kartı Aidatı İadesi Nasıl Alınır? Kredi Kartı Aidatı İade dilekçesi

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR? NEREYE BAŞVURULMALI?

Tüketicilerin, bu konuda hiç kimseyi aracı kılmasına ya da hizmet almasına gerek olmadığını söyleyen Güllü, "Yapılması gereken son derece basit ve kolaydır. Tüketici geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse, yazılı şekilde bankalardan dekontlarını isteyerek bu kesintilerin iadesini talep etmelidir. Bankaların olumsuz cevap vermeleri ya da cevap vermemeleri halinde Tüketici Hakem Heyetlerine, internet üzerinden veya dekontlarıyla bir dilekçe ile ilçe kaymakamlıklarına giderek başvurmalıdır" dedi.