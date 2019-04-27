1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Küba turlarına ve uçuşlarına büyük ilgi geldi. 1 Mayıs'ı kapsayan 10-13 günlük turlar 2 bin 700 ila 4 bin dolar arasında değişirken, bazı turlarda yoğun talep nedeniyle yer kalmadı. Türk Hava Yolları'nın (THY) da doğrudan uçtuğu Havana seferlerinde de talep patlaması yaşanınca, birçok seferde biletler tükendi. Yoğun taleplerden dolayı 13 saat 10 dakika süren Havana uçuşlarında bilet fiyatları tek yönde business sınıfında 20 bin liraya kadar yükseldi. 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Havana'ya, Devrim Meydanı'nda yer almak için bin dolayında Türk'ün gideceği belirtildi.
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Turizm acentaları aracılığıyla temin edilen turist kartı ile birlikte Küba'ya seyahat edilebiliyor. Küba tarafından onaylı olan bu kart temin edilmeden Küba'ya giriş yapılamıyor.
VİZE İSTEMİYOR
Turizm acentaları aracılığıyla temin edilen turist kartı ile birlikte Küba'ya seyahat edilebiliyor. Küba tarafından onaylı olan bu kart temin edilmeden Küba'ya giriş yapılamıyor.
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