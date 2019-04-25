Ev hayali kuran milyonlarca vatandaş konut kredilerini araştırıyor. Bankalar ise konut kredilerini daha cazip hale getirmeye çalışıyorlar. Özellikle son aylarda bankalar konut kredilerini düşürmüştü. Şimdi ise maalesef dolar kuru ve enflasyon oranlarının faiz oranları ile olan yakın ilişkisi yüzünden her iki rakamda da yaşanan yükseliş kredi faiz oranlarına da yansıdı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar kuru ve enflasyon oranlarının faiz oranları ile olan yakın ilişkisi bilinirken her iki rakamda da yaşanan yükseliş kredi faiz oranlarına da yansıdı.

Doların bu kadar hızlı değerlenmesi yatırımcı kadar normal vatandaşın da ilgisini çekince TL mevduat hesaplarından çekilen paralar sürekli dolar hesaplarına akmaya başladı. Dolar hesaplarındaki para rekor üstüne rekor kırarken bankalar kredilerde kaynak olacak TL akışını sağlamak için mevduat hesaplarının faiz oranlarını yükseltti ki bu da kredi maliyetinin artması dolayısı ile de faiz oranlarının yükselmesi anlamına geldi.

Yükselen faiz oranları nedeni ile vatandaş bankalardan uzaklaşırken bu da bankaların kredi musluklarını kapatması anlamına geliyordu ki çok tepki çeken bu hamleyi bu sefer kendileri direkt olarak yapmamış oldu. Yani banka kredi reddi kararı vermedi ama yapmış olduğu fahiş kredi faiz oranı artışı ile vatandaşın ayağını bankadan çekti!

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Aslında herkesin yanıt aradığı önemli bir soru da bu madde olarak öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi faiz oranlarının Mayıs ayında yüzde 1'in altına düşeceğini açıklamıştı.

Ancak mevcut koşullarda böyle bir oranın Mayıs ayında gelmesi imkansız gibi görünüyor. Şu anda kamu bankaları dahi en düşük konut kredisi faiz oranını yüzde 1.45 olarak uygularken yüzde 0.98 konut kredisi oranının gelmesi pek mümkün görünmüyor.

Merkez Bankası tarafından yapılacak olan politika faizi indiriminin dahi Haziran ayında yapılmasının mümkün olmadığının açıklandığı bir dönemde bankaların böyle bir indirime gitmelerinin söz konusu dahi olmadığı iddia ediliyor.