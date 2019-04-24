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  • 24.04.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 13:12

'da kilosu 6 bin liradan satılan arı sütünün siparişlerine yetişilemiyor

’da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici , siparişlere yetişmeye çalışıyor.



Her yıl Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve özellikle çocuğu olmayan çiftlerin tercih ettiği çocukların bağışıklığı güçlendirmesi için talep gören arı sütü; kovanlardan büyük zahmetle çıkartılıyor.

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