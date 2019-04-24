Her yıl Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve özellikle çocuğu olmayan çiftlerin tercih ettiği çocukların bağışıklığı güçlendirmesi için talep gören arı sütü; kovanlardan büyük zahmetle çıkartılıyor.
Bursa'da kilosu 6 bin liradan satılan arı sütünün siparişlerine yetişilemiyor
Bursa’da arı kovanlarından gram gram sağılan ve bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün sağımına başlandı. Sütün kilosunun 6 bin liradan satıldığı belirtilirken, üretici Mehmet Durgut, siparişlere yetişmeye çalışıyor.
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