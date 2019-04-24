Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Resmen açıklandı

Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliği"nde değişiklik yapıldı.
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