Kamu işçileri için Mayıs ikramiye ayı olacak. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ilk yarısını Ocak'ta alan kamu işçileri, ikinci yarısını ise 31 Mayıs'ta alacak. ikramiye; ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar olacak. İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksiti ödenmişti. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatmıştı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadardır. Peki 13 günlük ilave tediye ücreti ne kadar olacak? İşte tüm detaylar

NET 3 BİN 170 LİRA ÖDENECEK?

SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Her yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha veriliyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira alacak.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

31 Mayıs'ta 792,57 Lira verilecek. Bunun 13 günlük tutarı yani 792,57 lirası Ocak'ta ödendi. 31 Mayıs'ta da 13 günlük yani 792,57 lira verilecek.

İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksiti ödenmişti. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatmıştı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenmişti.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YER ALMIŞTI

2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu konudaki karar yayımlanmıştı. Karara göre, kamu işçilerine, kadroya geçen taşeron işçiler (belediye şirketlerindekiler hariç) de dahil olmak üzere ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapıldı. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçti. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda tediyelerin ilk taksiti 17 Ağustos'ta ödendi.

26 GÜNLÜK TUTAR KADAR?

13 günlük tediyeler, Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. İlave tediyelerden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde brüt bin 83 lira 29 kuruş ödenecek.

MAAŞA GÖRE ARTIYOR

Kamu işçisinin ücreti arttıkça tediye miktarı da artıyor. Örneğin 3.000 TL brüt ücreti olan bir işçiye 929,38 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084,31 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek.

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete'de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.