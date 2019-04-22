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  • 22.04.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 19:53

Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı , ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Kamu larımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen verilmesi sürecini tamamladık." ifadesini kullandı.

Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Albayrak, Bakanlıktan bugün duyurulan () ihracına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Albayrak, "Kamu larımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.

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