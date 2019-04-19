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  • 20.04.2019 07:42
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 07:46

Vatandaşa 'ihbar' uyarısı! öncesi yine fırsatçılar türedi

'a iki hafta kala, her sene yaşanan oyun bu yıl da sahnede. Et başta olmak üzere gıda fiyatlarında son günlerde temelsiz artış gözleniyor.

Ramazan öncesi yine ortaya çıktılar

45 TL civarında seyreden kırmızı etin kilo fiyatı, 52 TL ve üzerine çıktı. Beyaz ette fiyat, 8 TL'den 11 TL'ye tırmandı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, öncesi tavuk ve et fiyatlarının yükselmesine, kendilerinin de tepkili olduğunu söyledi.

HER RAMAZAN ORTAYA ÇIKIYORLAR
Türkiye'nin haberine göre, Osman Yardımcı " yine ortaya çıktı. Aylarca yapmadılar, şu anda en az yüzde 20 zam geldi. 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz. Her yıl ramazan öncesinde, bu istenmeyen artış gündeme geliyor" diye konuştu.

VATANDAŞA İHBAR ÇAĞRISI
Tüketici dernekleri ise, özellikle kuru gıda ve bakliyatta yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı vatandaşlara 'ihbar' çağrısında bulundu. Bu dönemde oluşabilecek haksız artışlar; 81 ilden Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine, Bakanlığa, CİMER'e iletilebiliyor. Ayrıca 'Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi' mobil uygulaması üzerinden, görselle birlikte şikâyet edilebiliyor.

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