Savunma Sanayii Başkanı Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

Demir, "Savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştıSavunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi" ifadesini kullandı.