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  • 19.04.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 19:02

... Başkanı : Savunma sanayisinde ımız 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı

... Başkanı , önemli açıklamalarda bulundu. Demir,  "Savunma sanayisinde ımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı" dedi.

Savunma sanayii ihracatında son rakamlar açıklandı

Başkanı , önemli açıklamalarda bulundu.

Demir, "Savunma sanayisinde ımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştıSavunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi" ifadesini kullandı.

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