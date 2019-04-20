Altın fiyatları son dakika! 20 Nisan Cumartesi Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para? Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,70 primle 238 lira seviyesinde işlem görüyor.

20 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 239 liradan işlem görüyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre artış göstererek 237, 86 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,70 primle 238 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.276 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.276,11 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yurt içi piyasalarda gram altının dolar kuruna bağlı hareket ettiğini ifade eden uzmanlar, gram altın fiyatında 234 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.274,48 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 235 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7387 lira, satışta 5,7617 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7851 lira, satışta 5,8083 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,97'den, bileşik getirisi de yüzde 22,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1302, sterlin/dolar paritesi 1,3044, dolar/yen paritesi de 111,98 düzeyinde seyrediyor.



