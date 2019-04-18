Anadolu'nun hemen hemen her yerinde kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor. El işi yapanlar, bahçesinde ürettiği sebze ve meyveleri işleyerek satan binlerce aile var. Çalışan kadınlar için erken emeklilik müjdesi geldi. SSK BAĞKUR sigortalı kadınlar için kademeli erken emeklilik detaylarını haberimizde vereceğiz. Çocuk borçlanmaları, staj ve ağır engelli çocuğu olan kadınlar erken emeklilikten yararlanıyor. 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınların emekli olabilmeleri için, en az 20 yıl sigortalılık süresini, 5000 gün prim ödeme gün sayısını ve 40 yaşını tamamlamaları gerekiyor. İşte kadına erken emeklilik başvuru şartları ve Kadına erken emeklilik nasıl, hangi durumda olur sorusunun cevabı

EV KANDILARINA EMEKLİLİĞİN 3 AŞAMASI VAR

1) İsteğe bağlı sigorta,

2) Vergisiz esnaflık,

3) Doğum borçlanması.

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KENDİSİ ÜRETİP SATANLAR

Vergi kanununda düzenlenen 'Esnaf Muaflığı' özellikle ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartıyla bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor.

26 GÜN ÜZERİNDEN

Muafiyet belgesi alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyorlar. 2019 yılı için ödenecek prim tutarı ise 709 lira. Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2020'de 27, 2021'de 28, 2022'de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.

ARANAN ŞARTLAR

● 18 yaşından büyük olmak. ● Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak ● Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak. ● 'Gelir Vergisi'nden Muaf' olduğunu belgelemek.

PRİME DİKKAT!

İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları BağKur'a göre düzenleniyor. Bunun için kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş isteniyor.

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİĞİN YOLLARI NEDİR?

Bu koşul kadının emeklilik yaşını da erkene çekiliyor. 1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

EVLAT EDİNENE DE VAR

Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar 2 yaşını geçmeyen evlat edindikleri çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.

3 ÇOCUK 6 YIL PRİM

Daha önce sadece SSK'lılara tanınan bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk için doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün, yani 6 yıl prim kazanabiliyor.

STAJ TARİHİ EKLENİYOR

Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.

20 YIL ŞARTI

23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınların emekli olabilmeleri için, en az 20 yıl sigortalılık süresini, 5000 gün prim ödeme gün sayısını ve 40 yaşını tamamlamaları gerekiyor.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Emekli olacağınız tarih hesaplanırken yıl şartı 18 yaşından başlatılıyor. Ancak önceki primler hesapta kullanılıyor. Küçük yaşta sigortalı olanlar daha avantajlı oluyor.

Mevzuatımız gereği emekli olabilmek için üç şartı tamamlamış olmak gerekir. Bunlar sigortalılık yılı, belli sayıda prim ve belli bir yaşa gelmiş olmak. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için ise yıl şartı kaldırılırken, prim gün sayısı artırıldı ve yaş şartı da yükseltildi. Yıl şartı hesaplanırken erkekler için 25, kadınlar için 20 yılın geçmiş olmasına bakılıyor.

GEÇEN SÜRE ÖNEMLİ

Yani bu yıllarda çalışılıp çalışılmadığı önemli değil. Sigorta olduktan sonra geçen süre önemli. Bu süre de 18 yaşından itibaren başlatılıyor.

Oysa primlerde 18 yaş öncesi geçerli oluyor. Bu konuda çok soru geliyor. Bunlardan birisi de şöyle: "1980 doğumluyum. 15.10. 1996 yılında sigortalı oldum. Ancak 18 yaşımı 1998'de doldurdum. Bu durumdabenim emeklilik hesabım 1998'e göre mi yapılacak yoksa 1996 yılına göre mi? Yatırılan primlerim geçerli olacak mı?"

Öncelikle belirtelim. Okurumuzun emeklilik hesabı 15.10.1996 tarihindeki sigortalılık girişiyle başlatılacak. Buna göre de 25 yıl 56 yaş ve 5825 gün şartları bulunuyor. Buradaki 25 yıl şartı ise 18 yaşını doldurduğu 1998'den itibaren başlatılacak. Böylece 25 yıl şartı 2021 yerine 2023'de dolmuş olacak.

2 YIL DAHA AVANTAJLI

Bunun dışında işe giriş tarihinin bir engeli bulunmuyor. Eğer sigortalı olmak için 18 yaşının dolmasını bekleseydi, bu sefer 57 ya da 58 yaşında, yani 1 ya da 2 yıl sonra emekli olacaktı.