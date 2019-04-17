15 bin TL maaşla iş! Emirates Hava Yolları Türk kabin personeli alacak | İşte başvuru şartları

Birleşik Arap Emirlikleri'nin havayolu şirketi olan Dubai merkezli Emirates Havayolları, uçuş ekibi ihtiyacını karşılamak için gözünü Türkiye'ye çevirdi. Şirket, Antalya Lara'da bir otelde 19 Nisan'da işe alım etkinliği düzenleyecek. İşe alım süreci CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online İngilizce değerlendirmesi ve davranış anketi ile web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacak. Kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates filosunda yerlerini alacak.
MOBİLYALI DAİRE
Emirates Havayolları başvurusu kabul edilenlere ekonomi 2 sınıfında işe başladıklarında ortalama 2 bin 660 dolar (15 bin 428 lira) maaş verecek. Çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Başvurusu kabul edilenlere Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacak. Emirates'in uçuş ekiplerini Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, 2-3 meslektaş bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı olacak. Kabin görevlisine ücretsiz yıllık izin bileti de verilecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve transfer şirket tarafından sağlanacak.
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
En az 21 yaşında olmak
Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi
Minimum 160 cm boy
Lise mezunu olmak
İngilizce'de akıcılık (yazılı ve sözlü)
Üniforma dışından görünür dövme olmaması
Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI).
MOBİLYALI DAİRE
Emirates Havayolları başvurusu kabul edilenlere ekonomi 2 sınıfında işe başladıklarında ortalama 2 bin 660 dolar (15 bin 428 lira) maaş verecek. Çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Başvurusu kabul edilenlere Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacak. Emirates'in uçuş ekiplerini Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, 2-3 meslektaş bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı olacak. Kabin görevlisine ücretsiz yıllık izin bileti de verilecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve transfer şirket tarafından sağlanacak.
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
En az 21 yaşında olmak
Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi
Minimum 160 cm boy
Lise mezunu olmak
İngilizce'de akıcılık (yazılı ve sözlü)
Üniforma dışından görünür dövme olmaması
Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI).
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