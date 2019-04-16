Bakan Albayrak'tan Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ABD temaslarıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi.
ABD ziyaretine ilişkin Twitter'dan bilgi veren Albayrak, "Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı gala yemeğinde iş insanları ile bir araya geldik. Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel ortaklığımız kadar güçlü olmalıdır." dedi.
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