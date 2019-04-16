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  • 16.04.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 19:06

Bakan Albayrak'tan Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı , "Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı gala yemeğinde iş insanları ile bir araya geldik. Türkiye-ABD k ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel ortaklığımız kadar güçlü olmalıdır." dedi.

Bakan Albayrak'tan Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan ABD temaslarıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi.

ABD ziyaretine ilişkin Twitter'dan bilgi veren Albayrak, ​"Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı gala yemeğinde iş insanları ile bir araya geldik. Türkiye-ABD k ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel ortaklığımız kadar güçlü olmalıdır." dedi.

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