Borsadan ekonomiye 192.4 milyar TL kaynak

Türkiye'nin başkanlık seçimlerinin ardından, kur üzerinden tarihinin en büyük ekonomik saldırısına maruz kaldığı 2018 yılında, endeks bazında düşüş yaşayan Borsa İstanbul (BIST), reel sektöre kaynak akışını sürdürdü. Borsa İstanbul'un cuma günü yapılan genel kurulunda kabul edilen faaliyet raporuna göre, 2018'de ekonomiye sermaye piyasaları aracılığıyla sağlanan kaynak 192.4 milyar liraya ulaştı.

BİN 385 ŞİRKET BONOSU ÇIKARILDI

2018'de 10 şirkete ilk halka arz ile 8.4 milyar TL kaynak sağlandı. Bedelli sermaye artırımları ile sağlanan kaynak 6.4 milyar liraya ulaşırken, bin 385 borçlanma aracı ihracı ile 177.6 milyar lira kaynak elde edildi. Borsa İstanbul, hisse senedi piyasasında toplam 425 milyar dolarlık işlem hacmi ile dünyada 21'inci sırada yer alırken, borçlanma araçları piyasasında ise 831 milyar dolarla sekizinciliğe yükseldi. Borsa İstanbul, hisse senedi el değiştirme hızında ise yüzde 242 ile dünyada ikinci sıraya çıktı.

BIST'IN KÂRI 1.2 MİLYAR TL

Borsa İstanbul, 2016'da 878 milyon TL, 2017'de 1 milyar 47 milyon TL olan gelirlerini, 2018'de 1 milyar 539 milyon liraya çıkardı. 2018'de yüzde 47'lik gelir artışına imza atan BIST'te iki yıllık büyüme yüzde 75'e ulaştı. 2018'de faaliyet kârını yüzde 122 artırarak 1 milyar 184 milyon liraya çıkaran BIST'in net kârı ise yüzde 180 artarak 1 milyar 174 milyon TL oldu. Borsa'nın aktif büyüklüğü 13.3 milyar TL, özkaynakları ise 2.7 milyar TL oldu.



YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

BORSA İstanbul'un genel kurulunda, yeni yönetim belirlenirken, esas sözleşmede yapılan değişiklikle farklı pay grupları ve imtiyazlar kaldırılarak tek pay grubu oluşturuldu. Ayrıca, Türkiye'nin Varlık Fonu'nun elinde bulunan pay oranının yüzde 51'in altına düşmeyeceği de esas sözleşmeye eklendi. Böylece BIST'in halka arzında maksimum halka açıklık oranı yüzde 49 olacak. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda Prof. Dr. Erişah Arıcan, Murat Çetinkaya, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Doç. Dr. Cem Demiroğlu, Nicola Beattie, Tevfik Eraslan, Gülsevin Çipli 3 yıllığına seçildi.

SABAH