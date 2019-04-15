Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.3078/ 5.3093 seviyesinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. 15 Nisan 2019 tarihinde dolar güne nasıl başladı? Dolar yükseliyor mu? Euro Sterlin fiyatlarında son durum nasıl? İşte Döviz kuru fiyatları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

15 NİSAN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Yeni haftanın ilk iş gününde dolar 5,78 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,55 TL'de yer alıyor.