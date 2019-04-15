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  • 15.04.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 09:12

15 Nisan kuru bugün ne kadar?

Yeni haftanın ilk iş gününde 5,78 TL'den işlem görüyor. /TL ise 6,55 TL'de yer alıyor. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Nisan güncel kurları.... Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu..

/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.3078/ 5.3093 seviyesinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. 15 Nisan 2019 tarihinde dolar güne nasıl başladı? Dolar yükseliyor mu? fiyatlarında son durum nasıl? İşte kuru fiyatları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

15 NİSAN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Yeni haftanın ilk iş gününde dolar 5,78 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,55 TL'de yer alıyor.

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