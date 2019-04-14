Yeni kıdem tazminatı reformu şu sıralar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşverenler ve işçiler yeni kıdem tazminatı reformunda son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Peki, yeni kıdem tazminatı reformu ne zaman yürürlüğe giriyor? İşte yeni kıdem tazminatı reformundaki son detaylar...

KIDEM TAZMİNATI REFORMU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni kıdem tazminatı reformu ile ilgili merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı. Reformla ilgili en çok merak edilen detaylardan biri de ne zaman yürürlüğe gireceği oldu. Kıdem tazminatı reformunun ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesin bir açıklama yok. Ancak kıdem tazminatı reformu, işçi ve işverenin süreçten beklentilerinin analiz edilmesinin ardından son şeklini alacak ve yasalaşacak.

YENİ KIDEM TAZMİNATI REFORMUNDA SON DURUM NE?

"Kıdem tazminatı reformunda son durum ne?" sorusuna yanıt arayanlar için yeni kıdem tazminatı reformu ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. İşte Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in merak edilen sorulara verdiği yanıtlar...

İŞTEN AYRILANLAR KIDEM TAZMİNATINI ALABİLİR Mİ?

Araştırmalarımızda karşımıza en çok çıkan sorulardan birinin, "İşten ayrılanlar kıdem tazminatını alabilir mi?" olduğunu görüyoruz. Faruk Erdem bu soruya şu yanıtı veriyor;

"Burada henüz bir netlik yok. Ancak işten ayrılanın mevcut durumdaki gibi fondaki parasını çekmesi yani kıdem tazminatını alması isteniyor. Ancak BES sistemindeki gibi 10 yıllık bir süre konulması da gündeme gelebilir."

YENİ KIDEM TAZMİNATI REFORMU NASIL OLACAK?

Yeni kıdem tazminatı reformu işvereni ve işçiyi mağdur etmemek üzerine geliştirilecek. İşveren ve işçiler bir masada buluşacak, çekinceleri ve kazanımlarını değerlendirecek. İşverenin kıdem tazminatı reformu ile ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem şöyle özetliyor;

İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI REFORMU İLE NELER KAZANACAK?

- Çalışanıyla tazminat sorunu yaşamayacak,

- Yüklü mahkeme ve faiz masrafından kurtulacak,

- Tazminatı aylık ve peşin ödeyeceği için yüklü maliyetten kurtulacak,

- Tazminatı son brüt maaş üzerinden ödemek yerine mevcut maaştan zamana yayarak ödeyeceği için kazançlı çıkacak,

- Ödeyeceği primlere devlet katkısı olacak tazminat yükünün bir kısmını kamu karşılayacak,

- Ödemeler şu anki sistemde aylık maaşın yüzde 8.33'üne denk geliyor. İşverenin 30 günlük ücret yerine 21 gün talebi var bu olursa oran yüzde 5,84'e düşecek ve bunun bir kısmını kamu karşılayacak. Burada devlet katkısının BES'teki gibi yüzde 25 olması bekleniyor.