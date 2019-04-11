Tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü?
Tek tip askerlik sistemi olarak bilinen yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni askerlik döneminde askere gidecek olan ya da tecilini bozduracak olan vatandaşlar son gelişmeleri araştırıyor. Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağının açıklanması ile kamuoyunda oldukça ilgi gören yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe gürecek? Yeni askerlik sistemi ile askerli 6 aya düştü mü?
Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası programında yeni askerlik sisteminin nasıl işleyeceği konusunda bir şema göstermişti. Böylelikle tek tip askerlik olarak da bilinen yeni askerlik sisteminin detayları ortaya çıkmıştı. Şimdi milyonlarca vatandaş yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Peki, tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü? Öte yandan yeni askerlik sistemi ile kalıcı hale gelecek olan bedelli askerlikte gündemde. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Bakan Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili "Cumhurbaşkanımızın bir ilk ön talimatlarını aldık ama bir kez daha orada irdelenecek ondan sonra kanunlaşacak" diyerek 2019 Nisan ayında değerlendirileceğini belirtmişti. TBMM'nin mesaiye başlaması ile birlikte yeni askerlik sisteminin Meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.