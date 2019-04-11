Tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü?

Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası programında yeni askerlik sisteminin nasıl işleyeceği konusunda bir şema göstermişti. Böylelikle tek tip askerlik olarak da bilinen yeni askerlik sisteminin detayları ortaya çıkmıştı. Şimdi milyonlarca vatandaş yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Peki, tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü? Öte yandan yeni askerlik sistemi ile kalıcı hale gelecek olan bedelli askerlikte gündemde. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?