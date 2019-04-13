İşini kaybedenlere devlet belli şartlarda 10 aya kadar maaş ödüyor. İşsizlik parasını almak için nereye ne zaman başvurmak gerekiyor? Tavan ve taban ödemeler ne kadar? En çok kaç ay ödeniyor? İşte detayları... 1 Ocak itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 1016 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 2031 liraya çıktı. Bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 20 bin 310 lira olacak. Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması şart.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor. Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabiliyorsunuz. İşsizlik maaşı başvurusu için ise hizmet akdinizin fesih edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İŞKUR'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İŞKUR'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online olarak başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler işte bu şartları yerine getirdiği takdir de kolayca uygulamadan faydalanabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2019 senesi için brüt ücreti 3 bin lira olan işçi için işsizlik maaşı bin 191 TL; brüt ücreti 3 bin 500 TL olan bin 389 TL; brüt ücreti 4 bin lira olan bin 588 TL; brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bin 786 TL; brüt ücreti 5 bin TL olan bin 985 TL; brüt ücreti 5 bin 500 Asgari ücretle çalışanların işsizlik maaşı 2019'da 805.68 TL'den bin 15.49 TL'ye çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı ise bin 611.37 TL'den 2 bin 30.98 TL'ye yükselecek. 2019'da en düşük işsizlik maaşı bin 15 TL olacak lira ve üstü olan işçiler de 2 bin 31 TL işsizlik maaşı alacak.

İŞSİZLİK MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.